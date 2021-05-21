У 36-го маршрута меняется схема движения

С 21 мая в Тюмени в схему движения маршрута № 36 "Центральный рынок — с/о "Лаванда" в прямом направлении включается остановочный пункт "с/о "Пчелка", сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.