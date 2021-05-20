В Тюмени будут судить мужчину, который дважды покупал фальшивые водительские права

В Ленинский районный суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 22-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, проживающего в Тюмени без регистрации. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

В январе 2020 года молодой человек в Ханты-Мансийском автономном округе за пьяную езду был подвергнут административному штрафу в размере 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортом на полтора года. После этого он через интернет приобрел фальшивые права на свое имя, которые в августе 2020 года предъявил сотрудникам ДПС в Тюмени. В октябре того же года водитель Центральным районным судом Тюмени он был осужден по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения) к 3 месяцам ограничения свободы.

Спустя некоторое время молодой человек вновь приобрел поддельное водительское удостоверение и предъявил его в апреле 2021 года сотрудникам ДПС в Тюмени. Было возбуждено второе уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ.

Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 1 года, принудительные работы на срок до 1 года, лишение свободы на срок до 1 года.