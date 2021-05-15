Тюмень за день: 14 мая

Тюменцам запретили посещать лесные базы отдыха и усилили патрули у лесов

Жители Тюменской области временно не смогут посещать базы отдыха, располагающиеся в региональных лесах. Запрет обусловлен действующим в регионе режимом ЧС. Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Женщин приглашают в поликлиники на акцию "Доктор с вами"

В эту субботу, 15 мая, в тюменских поликлиниках пройдет профилактическая акция "Найди время для себя".

В "Конторе пароходства" устроят ночные перформансы

Ночь "Конторы" пройдет в мультицентре 15 мая с 21:00 до 02:00. Событие приурочено к Международному дню музеев и пройдет под слоганом "История + искусство + технологии".