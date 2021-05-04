Тюменские врачи впервые выполнили уникальную операцию на сердце по методике японского хирурга

Фото: Галина Кирсанова

Кардихирурги тюменской Областной клинической больницы №1 выполнили уникальную для региона операцию. Впервые в клинике применили передовой метод восстановления сердечного клапана по методике японского кардиохирурга Шигеюки Озаки.

"Специфика операции Озаки заключается в том, что полностью удаляются пораженные створки аортального клапана. Из собственного перикарда человека или так называемой сердечной сумки выкраиваются новые лепестки створок. В зависимости от геометрии клапана, антропометрических данных человека индивидуально рассчитывается площадь и форма каждой створки клапана", – рассказывает заведующий кардиологическим отделением №1 ОКБ №1 Никита Стогний.

На операции, представляющей собой своеобразное показательное обучение, присутствовали ведущие кардиохирурги больницы. Операцию проводил российский ученый, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиохирург высшей категории, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова.

Достаточно большое количество пациентов кардиохирургов сталкиваются с дисфункцией аортального клапана, которая может быть как врожденным пороком, так и приобретенным. Основная задача врачей – постараться сохранить пациенту собственный клапан сердца, тем самым избежать пожизненного приема медикаментозных препаратов. Одним из методов реконструктивной операции на аортальном клапане сердца является метод японского кардиохирурга Шигеюки Озаки.

Есть несколько центров, проводящих подобные операции в России – в Пензе, Хабаровске, Москве. Теперь и жители Тюмени получат возможность лечиться по схеме "сделал и забыл", как называет ее Роман Комаров. Он пояснил:

"Мы на тюменской земле провели достаточно сложную операцию по устранению возрастного дегенеративного аортального порока пациентке 56 лет. У пациентки был большой градиент на аортальном клапане, беспокоила одышка. Порок клапана мы удалили. Операция очень сложная, главное её преимущество для пациента – он может не принимать кроворазжижающие препараты. Это настолько ювелирная операция, что на УЗИ и на контрольной эхокардиографии клапан после операции выглядит как "родной". Я сам лично очень рад, что именно такая перспективная технология теперь нашла свое применение и в отделении кардиохирургии ОКБ №1".