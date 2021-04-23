Тюмень за день: 23 апреля

18:00 23 апреля 2021
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Ограничения по коронавирусу в Тюменской области продлили до 23 мая

Такое решение принял региональный оперативный штаб.

В Тюменской области за сутки произошло 55 пожаров

На территории региона было зафиксировано 16 природных и 39 ландшафтных пожаров.

В Тюменской области на 41% сократилось число убийств

В целом зафиксировано снижение уровня преступности на 9%.

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