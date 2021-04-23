Тюмень за день: 23 апреля

Ограничения по коронавирусу в Тюменской области продлили до 23 мая
Такое решение принял региональный оперативный штаб.
В Тюменской области за сутки произошло 55 пожаров
На территории региона было зафиксировано 16 природных и 39 ландшафтных пожаров.
В Тюменской области на 41% сократилось число убийств
В целом зафиксировано снижение уровня преступности на 9%.
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