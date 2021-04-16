На выходных в Тюмени похолодание и сильный ветер

Похолодание ожидается в воскресенье.

Сегодня, 16 апреля, в Тюмени в дневное время до плюс девяти градусов, ясно, скорость ветра до двенадцати метров в секунду, к вечеру до плюс трех градусов.

В субботу, 17 апреля, в городе днем до плюс одиннадцати градусов, малооблачно, но без осадков.

В воскресенье, 18 апреля, в Тюмени днем до плюс трех градусов, ясно, скорость ветра до восемнадцати метров в секунду, к вечеру в городе до минус четырех градусов.