На выходных в Тюмени похолодание и сильный ветер

Похолодание ожидается в воскресенье.
Сегодня, 16 апреля, в Тюмени в дневное время до плюс девяти градусов, ясно, скорость ветра до двенадцати метров в секунду, к вечеру до плюс трех градусов.
В субботу, 17 апреля, в городе днем до плюс одиннадцати градусов, малооблачно, но без осадков.
В воскресенье, 18 апреля, в Тюмени днем до плюс трех градусов, ясно, скорость ветра до восемнадцати метров в секунду, к вечеру в городе до минус четырех градусов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru