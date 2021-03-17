Тюмень за день: 17 марта

Депутаты тюменской гордумы обсудили итоги работы полиции за 2020 год

На 6,4 % снизился уровень преступности в областном центре. Наиболее распространенным видом имущественных посягательств остаются мошенничества, совершенные с помощью информационных технологий. На территории города пресечено около двух тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начался прием заявок на областную Студвесну

Главные события пройдут с 5 по 18 апреля, завершением фестиваля станет большой гала-концерт. За гран-при фестиваля могут побороться учащиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений. Допустимый возраст исполнителей — от 16 до 27 лет.

Гилёвскую рощу обещают открыть на выходных

Площадка для выгула животных уже восстановлена, сейчас рабочие восстанавливают велосипедную дорожку и лог, ведущий к реке Ключи.