Тюмень за день: 17 марта

Депутаты тюменской гордумы обсудили итоги работы полиции за 2020 год
На 6,4 % снизился уровень преступности в областном центре. Наиболее распространенным видом имущественных посягательств остаются мошенничества, совершенные с помощью информационных технологий. На территории города пресечено около двух тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Начался прием заявок на областную Студвесну
Главные события пройдут с 5 по 18 апреля, завершением фестиваля станет большой гала-концерт. За гран-при фестиваля могут побороться учащиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений. Допустимый возраст исполнителей — от 16 до 27 лет.
Гилёвскую рощу обещают открыть на выходных
Площадка для выгула животных уже восстановлена, сейчас рабочие восстанавливают велосипедную дорожку и лог, ведущий к реке Ключи.
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