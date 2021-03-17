В Тюмени произошло 27 ДТП с участием детей

В Тюмени наблюдается рост детской аварийности на дорогах. За 2 месяца 2021 года произошло 27 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб, 30 детей ранены.
В преддверии весенних каникул Управлением ГИБДД Тюменской области 18 марта проведет мероприятие #ВеснаБезДТП. На площади у Тюменского технопарка будет установленный автомобиль разбитый в ДТП.
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