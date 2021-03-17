На улицах Щербакова и Рыночной на месяц ограничат движение

В Тюмени с 26 марта по 26 апреля 2021 года будет прекращено движение транспорта на улице Рыночной в районе пересечения с улицей Заозерной, а также на улице Щербакова на участке от улицы Береговой до улицы Большой Заречной.

"Решение принято в связи с производством работ по объекту "Архитектурный ансамбль Вознесенский" в квартале улиц Щербакова, Заозерной, Красноармейской, Береговой", — сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытые участки можно по ул. Щербакова, ул. Маяковского, ул. Озерная, ул. Ангарская.