На улицах Щербакова и Рыночной на месяц ограничат движение

09:15 17 марта 2021
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В Тюмени с 26 марта по 26 апреля 2021 года будет прекращено движение транспорта на улице Рыночной в районе пересечения с улицей Заозерной, а также на улице Щербакова на участке от улицы Береговой до улицы Большой Заречной.

"Решение принято в связи с производством работ по объекту "Архитектурный ансамбль Вознесенский" в квартале улиц Щербакова, Заозерной, Красноармейской, Береговой", — сообщает  департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Объехать перекрытые участки можно по ул. Щербакова, ул. Маяковского, ул. Озерная, ул. Ангарская.

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