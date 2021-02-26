Морозы в Тюмени спадут к воскресенью

Сегодня, 26 февраля, в городе, по прогнозу синоптиков, в утренние часы температура воздуха составит до минус тридцати градусов, днем потеплеет до двадцати одного градуса ниже нуля, к вечеру в Тюмени до минус двадцати пяти градусов.

В субботу утром, 27 февраля, вновь морозно. Синоптики обещают до минус двадцати восьми градусов, днем ясно и до минус двадцати двух градусов.

В воскресенье, 28 февраля, в Тюмени днем до минус семнадцати градусов, пасмурно и небольшой снег.