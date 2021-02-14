Как отпраздновать День влюбленных в Тюмени?

День всех влюбленных в областной столице можно провести очень весело, занимательно и, конечно же, романтично. Если вы еще не решили, куда сходить вдвоем с любимым человеком или всей семьей - предлагаем выбрать подходящее мероприятие.

Семейный отдых

11.30 - оранжевые валентинки, тематические развлекательные мероприятия "МЫ ВМЕСТЕ" на улице у центра "Семья", с 16:00 - в здании, в "Лавке добра" на цл. Амурской, 150 - в 14:00.

14:00- 15:00 - мастер-класс в группе ДТиС "Пионер", а также раздача праздничных валентинок около главного корпуса по адресу улица Челюскинцев, 46.

В 17:00 в амфитеатре музейного комплекса имени Ивана Словцова на улице Советской, 63 состоится поэтический вечер "О любви и не только…". Гостей ждет исполнение стихов о любви поэтов серебряного века, проза и поэзия прошлого века в музыкальном сопровождении.

Исторический парк "Россия - моя история" на улице Орджоникидзе, 47 предлагает тематическую экскурсию "Романтические истории императорского дома" (12+).

С 12:00 в мультицентре "Контора пароходства" крупная двухдневная книжная ярмарка от издательства "Миф". На ярмарке среди прочего представят книги о любви. Подобное мероприятие проходит с 2018 года, но в нашем городе состоится впервые.

В 18:00 молодежный театральный центр "Космос" на улице Республики, 165а покажет перформанс "КонтемпРомансы" о любви, по любви и из-за нее. Это танцевальное романтическое путешествие в чувственность и откровенность двух людей.

В течение дня в "Космосе" можно купить и подарить любимому человеку серию открыток к Дню всех влюбленных, разработанных тюменским дизайнером.

В Тобольске тоже пройдет много интересного. Тоболяков приглашают растопить февраль горячим признанием городу и получить горячий подарок от Додо-пиццы. Достаточно подписаться на Додо-пиццу в Тобольске в соцсетях и заглянуть к ним в гости. Додо определит главного победителя уже сегодня, 13 февраля. Но главное: самые трогательные строчки будут в виртуальных открытках к 14 февраля, их покажут в трансляции на экране Тобольска.

Для влюбленных пар

Выходной праздничный день - отличный повод компенсировать недостаток за прошлый год просмотров фильмов на большом экране. Например, кинотеатр "Киномакс" на улице Дмитрия Менделеева, 1 предлагает скидку 15% на сеансы 14 февраля.

Посмотрели фильм - пора прокатиться и ощутить потепление после морозов на себе. Каток "Звездный полюс" у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" на улице Тимофея Чаркова, 60б готовит акцию "Свидание на катке": два билета по цене одного. Там же будет фотозона для признаний в любви с розыгрышем романтического ужина на двоих и билетов в кино.

Другой ТРЦ "Кристалл" на улице Дмитрия Менделеева, 1 готовит праздник романтических бракосочетаний. Влюбленные смогут символически "расписаться" и "узаконить отношения". Они примерят роли женихов и невест. На память останутся шуточный сертификат о браке, а также нешуточные памятные призы.

С 10.00 до 16.00 на лыжной базе "ДЮСШ №2" на улице Барнаульской, 17 в областном рамках "Дня снега" организована спецплощадка для досуга семейных спортивных пар: катание на лыжах, санках, семейные старты и так далее.

Еще один лыжный парный забег для спортивных пар с розыгрышами призов в аналогичное время 10.00 состоится на турбазе "Авангард" на улице Веселой, 2. Там участников первенства поздравят с Днем влюбленных еще и праздничными валентинками.

В обед в 15.00 молодежный театр "Ангажемент" имени Загоруйко на улице Олимпийской, 8а представит спектакль "Светлые души" по рассказам Шукшина, проникнутым любовью к простому человеку.

Затем пора и подкрепиться влюбленным: кафе и рестораны готовят скидки и розыгрыши призов. Например, ресторан "Максимилианс" разыгрывает романтический ужин на двоих, ресторан "Отпуск" - ужин для двоих на доставку.

Про любовь онлайн

Онлайн-спецзадание специально для тюменцев к Дню святого Валентина на онлайн-челлендже "Добрый февраль". Нужно лишь записать мини-историю о себе, своей семье и выложить ее в соцсетях. Также в День святого Валентина приглашают к участию в "TikTok" челлендже # ОбнимашкиБезОпаски и акции # ВалентинкаНаСтекле ребята из "Российского движения школьников" (РШД).

Помимо этого в планах "Большая гонка РДШ" - творческое онлайн-ралли между муниципалитетами региона.

В онлайне также ждет Сообщение Переход от проекта "Я познаю Россию. Прогулки по стране". Это новый образовательный курс, где участники узнают о том, как собрать команду. Главным выигрышем станет путешествие по России.

Еще один вариант онлайн-активности - конкурс от медиашколы РДШ по Дню книгодарения "Люблю книгу". Нужно будет красиво упаковать книгу, подарить ее другу, весь этот процесс заснять на видео и выложить на личную страницу в соцсети "ВКонтакте" или "Инстаграм" с хэштегами # РДШ .

Где можно познакомиться одиноким сердцам

В 16:00 в ТРЦ "Кристалл" на улице Дмитрия Менделеева, 1 состоится мероприятие под названием "Пара на дело". На необычной акции одинокие тюменцы анонимно могут найти себе друга или подругу.

Участники встречи оставят данные для связи организаторам и получат открытку в ответ. Знакомиться будут с учетом пола отправителя и получателя открытки.

Горожанам необходимо написать доброе дело, которое они хотят сделать. Все открытки прикрепят на конструкцию, которая разделена на два блока "ищу друга" и "ищу подругу" по принципу "доски знакомств". За час тюменцы смогли подойти к баннеру и подобрать понравившуюся открытку, затем познакомиться с человеком, сообщает "Тюменская область сегодня".