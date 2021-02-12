Тюмень за день: 11 февраля

Тюменские нейрохирурги прооперировали студентку с опухолью в сложном участке мозга

Екатерина Темникова, студентка Иркутского медицинского университета, несколько месяцев назад стала жаловаться на ухудшение зрения.

Тюменская станция переливания крови ждет доноров

На Тюменской станции переливания крови наблюдается повышенная потребность всех групп крови. Особая нехватка - крови I групп.

На тюменской трассе в ДТП на месте дорожных работ пострадали четверо

На трассе в тот момент производились работы по очистке моста.