В Тюмень пришло похолодание

09:15 08 февраля 2021
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Сегодня, 8 февраля, в Тюмени днем до девятнадцати градусов ниже нуля, малооблачно, вероятен небольшой снег.

Со вторника по пятницу, с 9 по 12 феврался, днем в городе от минус двадцати одного до минус двпдцати трех градусов, преимущественно без осадков.

В субботу, 13 февраля, в Тюмени чуть теплее: днем до минус пятнадцати градусов, возможен небольшой снег, в воскресенье, 14 февраля, до минус четырнадцати градусов и снегопад.

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