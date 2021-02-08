В Тюмень пришло похолодание

Сегодня, 8 февраля, в Тюмени днем до девятнадцати градусов ниже нуля, малооблачно, вероятен небольшой снег.
Со вторника по пятницу, с 9 по 12 феврался, днем в городе от минус двадцати одного до минус двпдцати трех градусов, преимущественно без осадков.
В субботу, 13 февраля, в Тюмени чуть теплее: днем до минус пятнадцати градусов, возможен небольшой снег, в воскресенье, 14 февраля, до минус четырнадцати градусов и снегопад.
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