На выходных в Тюмени до плюс трех, потом — резкое похолодание

09:15 05 февраля 2021
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Сегодня, 5 февраля, в Тюмени днем до одного градуса ниже нуля и пасмурно, к вечеру — нулевая температура.

В субботу, 6 февраля, в городе в дневные часы до плюс трех, пасмурно и небольшой дождь, к вечеру до плюс одного и снег с дождем.

В воскресенье, 7 февраля, в первой половине дня до минус восьми градусов, снегопад и порывы ветра до двадцати метров в секунду, во второй половине дня до минус пятнадцати градусов, небольшой снег и порывы ветра до восемнадцати метров в секунду.

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