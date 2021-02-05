На выходных в Тюмени до плюс трех, потом — резкое похолодание

Сегодня, 5 февраля, в Тюмени днем до одного градуса ниже нуля и пасмурно, к вечеру — нулевая температура.
В субботу, 6 февраля, в городе в дневные часы до плюс трех, пасмурно и небольшой дождь, к вечеру до плюс одного и снег с дождем.
В воскресенье, 7 февраля, в первой половине дня до минус восьми градусов, снегопад и порывы ветра до двадцати метров в секунду, во второй половине дня до минус пятнадцати градусов, небольшой снег и порывы ветра до восемнадцати метров в секунду.
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