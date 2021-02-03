Тюмень за день: 3 февраля

В 2020 году тюменцы взяли ипотечных кредитов на 58 млрд рублей - в два раза больше, чем годом ранее
В 2020 году жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено более 72 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 189 млрд рублей.
В Тюмени директора авторынка будут судить за хищение 76 млн рублей
От действий директора пострадали более 80 граждан и одна организация.
В Тюмени оштрафовали 16 участников несанкционированных акций
В суд поступили 14 административных материалов в отношении граждан, участвовавших в несанкционированной акции.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru