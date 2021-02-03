Тюмень за день: 3 февраля

В 2020 году тюменцы взяли ипотечных кредитов на 58 млрд рублей - в два раза больше, чем годом ранее

В 2020 году жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено более 72 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 189 млрд рублей.

В Тюмени директора авторынка будут судить за хищение 76 млн рублей

От действий директора пострадали более 80 граждан и одна организация.

В Тюмени оштрафовали 16 участников несанкционированных акций

В суд поступили 14 административных материалов в отношении граждан, участвовавших в несанкционированной акции.