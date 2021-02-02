Тюмень за день: 2 февраля

В Тюмени подозреваемые в разбое при задержании устроили поджог и запустили фейерверк
Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирных салонов.
В Тюмени прокуратура потребовала закрыть две организации и хостел за нарушение пожарной безопасности
Во всех объектах выявлены нарушения правил пожарной безопасности.
В Тюмени осуждена адвокат, которая пообещала освободить бизнесмена за 23 млн рублей
Адвокат убедила супругу предпринимателя в том, что добьется прекращения уголовного преследования.
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