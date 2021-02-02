Тюмень за день: 2 февраля

18:00 02 февраля 2021
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В Тюмени подозреваемые в разбое при задержании устроили поджог и запустили фейерверк

Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирных салонов.

В Тюмени прокуратура потребовала закрыть две организации и хостел за нарушение пожарной безопасности

Во всех объектах выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

В Тюмени осуждена адвокат, которая пообещала освободить бизнесмена за 23 млн рублей

Адвокат убедила супругу предпринимателя в том, что добьется прекращения уголовного преследования.

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