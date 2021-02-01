На неделе в Тюмени нулевая температура

Сегодня, 1 февраля, в Тюмени днем до минус одиннадцати градусов, пасмурно, осадков не предвидится, в темное время суток потеплеет до минус семи градусов.

Со вторника по четверг, со 2 по 4 феврали, в городе в дневные часы до минус пяти градусов, вероятен снег.

В пятницу и субботу, 5 и 6 февраля, в городе ожидается нулевая температура, а в воскресенье, 7 февраля, по прогнозу синоптиков, ранним утром воздух прогреется до плюс одного градуса, а к вечеру похолодает до минус двадцати градусов.