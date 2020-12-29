В Тюмень пришло похолодание

Сегодня, 29 декабря, в городе днём пасмурно, вероятен небольшой снег, температура воздуха составит двадцать три градуса ниже нуля.

Со среды по субботу, с 30 декабря по 2 января, в Тюмени в дневные часы от минус двадцати девяти до минус тридцати двух градусов.

Чуть ослабнут морозы в воскресенье, 3 января. По прогнозу синоптиков, в этот день в Тюмени до минус двадцати семи градусов.