На неделе в Тюмени до минус одиннадцати

Сегодня и во вторник, 23 и 24 ноября, в Тюмени днем до пяти градусов ниже нуля, переменная облачность, скорость ветра 7–9 м/с.

В среду, 25 ноября, в городе в дневное время до минус семи градусов, вновь переменная облачность, осадков не предвидится, в четверг, 26 ноября, в Тюмени днем до минус одиннадцати градусов.

В пятницу и субботу, 27 и 28 ноября, в Тюмени ожидается до десяти градусов ниже нуля, возможен небольшой снег.

В воскресенье, 29 ноября, в городе до минус одиннадцати, пасмурно, без снега.