Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

По данным Тюменского гидрометцентра, днем 17 октября по городу Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега.

Городским службам рекомендовано провести превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.