Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

15:23 16 октября 2020
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Фото: pixabay.com

По данным Тюменского гидрометцентра, днем 17 октября по городу Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: дождь, переходящий в мокрый снег, отложение мокрого снега.

Городским службам рекомендовано провести превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, а также обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, сообщает единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

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