Тюмень за день: 1 сентября

В Тюменской области в День знаний открыли две школы

Новый корпус средней школы № 52 в микрорайоне Казарово областной столицы и модульную одноэтажную школу в деревне Епанчина Тобольского района тожественно открыли 1 сентября.

В Тюмени состоится всенародная запись в детские кружки и секции

Единый день записи в детские кружки и секции Тюмени пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" 19 сентября с 10:00 до 20:00. Мероприятие будет проходить в формате ярмарки.

В Тюмени ремонтируют более 40 км дорог

Всего в этом сезоне в областном центре ремонтируется 40,6 км автомобильных дорог общей площадью проезжей части 498 324,01 кв.м. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги.