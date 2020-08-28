На выходных в Тюмени будет жарко

В ближайшие дни в областном центре днем температура воздуха составит +28°С.

Сегодня, 28 августа, в Тюмени в дневное время до +25°С, ясно и без дождей, вечером — до +18°С.

В субботу, 29 августа, в городе до +28°С и малооблачно, осадков также не предвидится. В воскресенье, 30 августа, максимальная температура воздуха аналогичная, малооблачно, но вероятен небольшой дождь с грозой ближе к вечеру.