На выходных в Тюмени будет жарко

В ближайшие дни в областном центре днем температура воздуха составит +28°С.
Сегодня, 28 августа, в Тюмени в дневное время до +25°С, ясно и без дождей, вечером — до +18°С.
В субботу, 29 августа, в городе до +28°С и малооблачно, осадков также не предвидится. В воскресенье, 30 августа, максимальная температура воздуха аналогичная, малооблачно, но вероятен небольшой дождь с грозой ближе к вечеру.
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