Ишимские врачи извлекли мотылька из уха мужчины

Ишимские врачи помогли мужчине, которому в ухо залетел мотылек. Самостоятельно извлечь насекомое у него не получилось.

"Чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться. Но даже в этом случае лучше быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект", - рассказал врач-оториноларинголог областной больницы №4 Александр Гартунг.

Попадание в ухо насекомого является распространенной проблемой, от которой никто не застрахован, сообщает пресс-служба "Областной больницы №4".