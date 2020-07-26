В селе Каменка раскрасили остановочные комплексы

пресс-служба главы Тюменского района

Два остановочных комплекса в селе Каменка Тюменского района преобразила художница Полина Филатова. Внутри остановки изображено убранство крестьянской избы.

Под кистью художника ожила и остановка, расположенная при въезде в село. Художественная работа посвящена красотам расположенного неподалеку загородного клуба с горячим источником "Аван", который и стал спонсором этого художественного объекта.

Благоустроенные остановочные комплексы стали отличными точками для фотосессий жителей и гостей Каменки, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.