В селе Каменка раскрасили остановочные комплексы

Два остановочных комплекса в селе Каменка Тюменского района преобразила художница Полина Филатова. Внутри остановки изображено убранство крестьянской избы.
Под кистью художника ожила и остановка, расположенная при въезде в село. Художественная работа посвящена красотам расположенного неподалеку загородного клуба с горячим источником "Аван", который и стал спонсором этого художественного объекта.
Благоустроенные остановочные комплексы стали отличными точками для фотосессий жителей и гостей Каменки, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.
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