В Тюменской области взяты под охрану два памятника природы

17:29 18 июля 2020
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Внесены изменения в положения о памятниках природы регионального значения "Народный парк" и "Березовая роща" в Ишиме.

Это березовая роща площадью 14,91 га и сосновый массив площадью 72 га, окруженный озером-старицей Ишимчик.  Здесь проживают  35 видов птиц, 23 из них гнездится на территории памятника природы.

В "Народном парке" преобладают сосновые насаждения, а также растет тополь, клен ясенелистный, вязы, карагана древовидная, яблоня.  

Статус памятников природы защищает эти участки от приватизации и застройки, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: природа
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