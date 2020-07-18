В Тюменской области взяты под охрану два памятника природы

Внесены изменения в положения о памятниках природы регионального значения "Народный парк" и "Березовая роща" в Ишиме.

Это березовая роща площадью 14,91 га и сосновый массив площадью 72 га, окруженный озером-старицей Ишимчик. Здесь проживают 35 видов птиц, 23 из них гнездится на территории памятника природы.

В "Народном парке" преобладают сосновые насаждения, а также растет тополь, клен ясенелистный, вязы, карагана древовидная, яблоня.

Статус памятников природы защищает эти участки от приватизации и застройки, пишет "Тюменская область сегодня".