Тюменцев, оставляющих мусор на диких пляжах, могут оштрафовать

Тюменцев просят не выбрасывать мусор на берегах рек, в лесах. Нарушителям грозит штраф от 1 до 2 тыс. руб.

Сообщать о несанкционированных свалках можно на горячую линию регоператора 8-800-250-73-26. ООО "ТЭО" проводит проверку по каждому обращению.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "ТЭО", за чистоту частных пляжей отвечает собственник. Если свалка на неразграниченных территориях, то муниципалитет, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".