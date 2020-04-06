На неделе в Тюмени небольшой снег

Сегодня, 6 апреля, в Тюмени в светлое время суток до +9ºC, облачно, вероятны осадки в виде дождя, к вечеру похолодает до 0ºС, возможен небольшой снег с дождем.

Во вторник, 7 апреля, температура воздуха составит –1ºС...+1ºС, в течение дня небольшой снег, скорость ветра до 21 м/с.

В среду, 8 апреля, в Тюмени до +2ºC, также вероятен небольшой снег, в четверг, 9 апреля, потеплеет до +4ºС, осадков не предвидится.

В пятницу и субботу, 10 и 11 апреля, в областном центре потеплеет до +13ºC, переменная облачность и без осадков.

В воскресенье, 12 апреля, до +11ºС, облачно и небольшой дождь.