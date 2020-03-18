Тюмень за день: 18 марта

18:00 18 марта 2020
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Игорь Халин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию в Тюменской области

Официальная дата голосования — 22 апреля 2020 года. Избирательная система ориентируется именно на нее.

Депутаты гордумы предложили властям разобраться в ценах на услуги по вывозу ЖБО из частного сектора

Несколько депутатов рассказали о необоснованном росте тарифов на вывоз ЖБО и жалобах жителей своих избирательных округов.

В Тюмени волонтеры помогут пожилым людям с доставкой продуктов и уборкой

Пожилые люди входят в группу риска по заболеванию коронавирусом, и чем меньше они контактируют с потенциальными носителями, тем безопаснее для них.

В тюменских медучреждениях действует карантин

Об этом информирует областной департамент здравоохранения.

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