Тюмень за день: 18 марта

Игорь Халин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию в Тюменской области

Официальная дата голосования — 22 апреля 2020 года. Избирательная система ориентируется именно на нее.

Депутаты гордумы предложили властям разобраться в ценах на услуги по вывозу ЖБО из частного сектора

Несколько депутатов рассказали о необоснованном росте тарифов на вывоз ЖБО и жалобах жителей своих избирательных округов.

В Тюмени волонтеры помогут пожилым людям с доставкой продуктов и уборкой

Пожилые люди входят в группу риска по заболеванию коронавирусом, и чем меньше они контактируют с потенциальными носителями, тем безопаснее для них.

В тюменских медучреждениях действует карантин

Об этом информирует областной департамент здравоохранения.