Тюмень за день: 18 марта

Игорь Халин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию в Тюменской области
Официальная дата голосования — 22 апреля 2020 года. Избирательная система ориентируется именно на нее.
Депутаты гордумы предложили властям разобраться в ценах на услуги по вывозу ЖБО из частного сектора
Несколько депутатов рассказали о необоснованном росте тарифов на вывоз ЖБО и жалобах жителей своих избирательных округов.
В Тюмени волонтеры помогут пожилым людям с доставкой продуктов и уборкой
Пожилые люди входят в группу риска по заболеванию коронавирусом, и чем меньше они контактируют с потенциальными носителями, тем безопаснее для них.
В тюменских медучреждениях действует карантин
Об этом информирует областной департамент здравоохранения.
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