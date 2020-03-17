На улице Осипенко ограничат парковку

В Тюмени вводятся ограничения на парковку по левой стороне дороги у дома №73 по улице Осипенко (район пересечения улиц Немцова и Осипенко). Знаки, запрещающие стоянку и остановку, начнут действовать с 11 апреля.
По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, мера принимается для повышения пропускной способности улицы Осипенко. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru