На улице Осипенко ограничат парковку

В Тюмени вводятся ограничения на парковку по левой стороне дороги у дома №73 по улице Осипенко (район пересечения улиц Немцова и Осипенко). Знаки, запрещающие стоянку и остановку, начнут действовать с 11 апреля.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, мера принимается для повышения пропускной способности улицы Осипенко. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.