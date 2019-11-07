На улице Дмитрия Менделеева на год сузят проезжую часть

16:40 07 ноября 2019
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В Тюмени с 17 ноября 2019 года до 17 ноября 2020 года по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева будет сужена проезжая часть на участке от улицы Мельникайте до улицы Николая Федорова.

Ограничение движения связано с плановыми работами по ремонту ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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