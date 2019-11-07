На улице Дмитрия Менделеева на год сузят проезжую часть

В Тюмени с 17 ноября 2019 года до 17 ноября 2020 года по автомобильной дороге улицы Дмитрия Менделеева будет сужена проезжая часть на участке от улицы Мельникайте до улицы Николая Федорова.

Ограничение движения связано с плановыми работами по ремонту ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.