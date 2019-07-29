По улице Моторостроителей ограничат движение транспорта

В Тюмени с 6 августа до 6 сентября этого года в районе дома №6 по улице Моторостроителей будет прекращено движение транспорта. Здесь пройдут работы по реконструкции теплосети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Пути объезда: улица Монтажников, улица 30 лет Победы, межквартальные проезды. Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков.