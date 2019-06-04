У маршрута №36 добавится рейс

По сообщению Тюменьгортранса, для улучшения качества обслуживания пассажиров на маршруте №36 "Центральный рынок — с/о Лаванда" будет организован дополнительно рейс на 20:44 от остановочного пункта "с/о Лаванда". Обновленное расписание начнет действовать с 10 июня.

Уточнить полное расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.