Тюменец угодил в больницу после встречи со змеей

На днях в лесу гадюка укусила 56-летнего жителя Тюмени. Мужчина, у которого начала отекать рука, поспешил обратиться в ближайшее медучреждение — санаторий "Тараскуль". Там ему поставили сыворотку против яда гадюки, приложили холод на место укуса и вызвали скорую.

"Со слов звонившего, состояние пострадавший находился в тяжелом состоянии. Спустя 20 минут бригада скорой помощи прибыла на место. Медики провели пациенту соответствующую терапию и доставили его в Областную клиническую больницу №1", — рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Сейчас врачи токсикологического отделения оценивают состояние мужчины как удовлетворительное, он под наблюдением и получает необходимое лечение.

При укусе змеи первую помощь специалисты советуют оказывать незамедлительно. Придерживайтесь простого алгоритма действий: наложите стерильную повязку на место укуса, туго не прибинтовывая, создайте покой укушенной конечности и приложите холод. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать место укуса, делать разрезы, давать пострадавшему алкоголь.