На участках двух центральных улиц Тюмени запретят остановку транспорта

17:20 04 мая 2018
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Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" вскоре появятся на улице Водопроводной и улице Герцена.

С 24 мая на улице Водопроводной они будут действовать на участке от пересечения с улицей Осипенко до пересечения с улицей 25 Октября, а с 25 мая на улице Грибоедова от дома №2 до пересечения с улицей Герцена. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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