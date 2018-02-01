В Тюмени проведут очередной отлов бродячих собак

С 4 по 11 февраля в многих частях Тюмени будет проходить отлов безнадзорных домашних животных. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, работы проводятся с целью обеспечения безопасности населения, с полным списком улица можно ознакомиться на сайте администрации.

Специалисты напоминают, что отлов животных производится гуманными способами. Пойманные на улицах животные помещаются в пункт временного содержания расположенный на улице Кедровая, 133/1 (тел. 44-54-02, на этот телефон можно сообщать о бродячих и сбытых животных). Собак вакцинируют, стерилизуют, у них появляется шанс на обрести новый дом. В случае если для животного не найдется новый хозяин, оно не является повышено агрессивным и не превышает 70 см в холке, его выпускают обратно в среду обитания.

Животные, отловленные на территориях детсадов, школ, медицинских организаций, объектов спорта, культуры, парков, скверов, бульваров, садов, городских лесов выпускаются в места, удаленные от этих объектов не менее чем на 500 метров.

Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе нового питомца, то Вы можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133/1 здесь.

Также, напоминаем владельцам собак о необходимости соблюдения требований правил содержания домашних животных, а именно:

- выгул собак должен осуществляться на поводке и в наморднике, не допускайте свободного выгула своих собак, так вы обеспечите безопасность окружающих и убережете своих питомцев от опасности потеряться и пополнить ряды безнадзорных собак;

- не заходите с собакой на территории детских и спортивных площадок, больниц и образовательных учреждений;

- убирайте оставленные собакой во время выгула экскременты.

Ответственность за нарушение данных правил предусмотрена ст. 2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55 и влечет за собой наложение штрафа на граждан в 500-2000 рублей.