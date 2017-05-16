Tele2 заглянет в будущее BigData

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает узнать больше o жизни в цифровой реальности. Об актуальной для современного человека теме – BigData – расскажет заместитель генерального директора компании Андрей Патока. Он станет спикером в новой серии телевизионного проекта "Интеллекции".

В мировой практике BigData помогает изучать поведение пользователей, прогнозировать распространение болезней и даже ловить опасных преступников. Андрей Патока расскажет о возможностях, которые предоставляет анализ больших данных, как это может быть использовано в бизнесе и как этим уже сейчас пользуются операторы сотовой связи.

Традиционно съемка телепроекта пройдет в Ельцин-центре 18 мая. Послушать лекцию Андрея Патоки можно онлайн: трансляция стартует в 19.00 по ссылке: http://malina.am/video/2017/5/18/bigdata_patoka_intellecture.

О спикере

Андрей Патока работает в телеком-отрасли более 20 лет. До прихода в Tele2 занимал руководящие должности в ПАО "ВымпелКом": занимался развитием бизнеса на корпоративном рынке, в странах СНГ, был исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры. В августе 2016 года Андрей Патока перешел в Tele2 на должность заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами.

О проекте "Интеллекции"

"Интеллекции" — это телевизионный проект, который реализует интернет-телеканал Malina.am совместно с фондом Потанина, Уральским федеральным университетом и Ельцин-центром. Своей задачей "Интеллекции" ставят найти ответы на вопросы о месте человека в стремительно меняющемся мире.

В роли лекторов выступают ученые, культурные деятели и предприниматели. Они рассказывают о развитии технологий, профессиях будущего, изменениях в обществе, рисках и опасностях, которые может повлечь за собой прогресс, и новых возможностях, открывающихся перед людьми благодаря ему.