Любителей квестов приглашают в тюменские музеи

Новогодние испытания и интеллектуальные битвы ждут молодых, активных и жизнерадостных тюменцев во время новогодних каникул.

Так, Археологический музей-заповедник на озере Андреевском приглашает в "Андрюшин городок". Дошкольники, школьники и студенты окажутся в тюменском средневековье. В "снежном бою" противники попытаются захватить флаг соседней крепостной стены. Отпраздновать победу и узнать об особенностях фортификационных сооружений сибиряков можно будет в боевом шатре за чашкой горячего чая.

Музей "Городская Дума" ждет старшеклассников и студентов на "Зимнем курсе молодого бойца". Молодым людям предстоит испытать себя в зимних условиях, проверить меткость – пострелять из страйкбольных автоматов по мишеням, намотать портянки и пришить подворотничок к военной форме. После прохождения курса – полевая кухня в командирском блиндаже, фото на память в военной форме и копия новогодней открытки 1940-х годов, пишет "Мегатюмень".