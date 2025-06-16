Велокурьер выплатит тюменке 220 тыс рублей за травмы средней тяжести

Центральный районный суд города Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску тюменки о взыскании компенсации морального вреда.

В мае 2023 года на тротуаре по улице Мельникайте велокурьер сбил женщину, от удара в спину она упала и потеряла сознание, после этого врачи диагностировали у нее закрытый оскольчатый перелом правой ключицы со смещением отломков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы различных частей тела, потребовалась операция и длительная реабилитация.

Здоровью пострадавшей был причинен вред средней тяжести, велосипедист привлечен к административной ответственности по ст. 12.30 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей женщины в размере 220 тыс. рублей, сообщили в облпрокуратуре.