Приключения Буратино - в Заводоуковске женщина избита поленом

В Заводоуковский отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Новая заимка. 37-летняя женщина заявила, что ее избил сожитель.

Как сообщает управление МВД России по Тюменской области, участковый задержал подозреваемого - 36-летнего жителя села Новая заимка. Как выяснилось, в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил полено и несколько раз ударил потерпевшую.

Теперь ему грозит арест до шести месяцев, пока же в его отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.