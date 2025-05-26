Приключения Буратино - в Заводоуковске женщина избита поленом

13:59 26 мая 2025
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В Заводоуковский отдел полиции поступило сообщение от жительницы села Новая заимка. 37-летняя женщина заявила, что ее избил сожитель.

Как сообщает управление МВД России по Тюменской области, участковый  задержал подозреваемого - 36-летнего жителя села Новая заимка. Как выяснилось, в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил полено и несколько раз ударил потерпевшую.

Теперь ему грозит арест до шести месяцев, пока же в его отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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