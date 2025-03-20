Школа и родители учеников заплатят за буллинг подростка 140 тысяч рублей

Инцидент произошел в Нижнеаремзянской средней школе, прокуратура после проверки пришла к выводу, что в учебном заведении плохо занимались профилактикой конфликтных ситуаций, а родителей обвинили в том, что воспитывают своих детей ненадлежащим образом.

"Суд частично удовлетворил иск заместителя Тобольского межрайонного прокурора о взыскании компенсации морального вреда, причиненного подростку в результате травли в школе. Суд постановил взыскать с МАОУ "Нижнеаремзянская средняя общеобразовательная школа" 50 000 рублей, а также по 30 000 рублей с каждого из трех несовершеннолетних учеников, виновных в травле, в лице их законных представителей", - указано в сообщении пресс-службы судов Тюменской области.

При определении размера компенсации суд учел обстоятельства дела, степень физических и нравственных страданий подростка, а также то, что травля происходила в присутствии одноклассников, что вызвало у него чувство стыда и унижения.