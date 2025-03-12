Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу Тобольска после взрыва дома

19:05 12 марта 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Официально: два пациента госпитализированы в профильное отделение в Областную больницу № 3 (г. Тобольск). Состояние: крайне тяжелое.

Известно о двух пострадавших, женщина и несовершеннолетний ребёнок.

"Вызов поступил в 17:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 17:39. После осмотра и оказания помощи двух пациентов доставили в Областную больницу № 3 (г. Тобольск). Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое", - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2025