Автобус с 44 детьми въехал в стоящий на светофоре автомобиль

14:30 19 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пассажирский автобус Kia и Mazda столкнулись на перекрестке  улиц Республики и Тульской. Предварительно, 41-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию - въехал в стоящий  на светофоре легковой автомобиль.

В автобусе ехали 44 школьника, дети возвращались из Тюменского театра кукол, Предварительно, дети не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025