В Тюмени выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса

На перекрестке улиц Луначарского и Коммунистической в Тюмени в девятом часу вечера накануне столкнулись автобус и "ЛИАЗ". По предварительным данным, водитель автобуса не пропустил на перекрестке автомобиль "Чанган", который выезжал с главной дороги. От удара автобус отбросило в крыльцо здания, сообщили в ГАИ.

В ДТП ранения получили ранения 3 человека: молодой человек 20-ти лет, 19-летняя девушка и еще одна пассажирка автобуса 40-ка лет. 41-летний водитель автомобиля "Чанган" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени организовала проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.