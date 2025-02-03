Число погибших из-за дорожной аварии у Каменки выросло до пяти человек

Вечером 2 февраля на трассе у Каменки в результате столкновения трех автомобилей погибли ехавшие в Chevrolet муж с женой и две их дочери, врачи боролись за жизнь третьей дочери, но спасти ее не смогли.

"Тюменские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь людям, пострадавшим в ДТП. Один пациент в данный момент находится в отделении реанимации, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: тяжелое. Два пациента находятся в профильном отделении. Состояние: средней степени тяжести. Медики боролись за жизнь еще одного пациента, к сожалению, спасти пациента не удалось", - указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

По данным ГАИ, пятой жертвой ДТП стала двухлетняя девочка из Chevrolet.

Ранее в облпрокуратуре сообщили о процессуальной проверке по факту аварии, прокуратурой Тюменского района будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.