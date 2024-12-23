В Нефтеюганске расстреляли неправильно припаркованный Мерседес

10:11 23 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

lВ Нефтеюганске вспомнили девяностые: в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, неизвестный расстрелял припаркованный  у дома в 6 микрорайоне "Мерседесу". Патрульные задержали 66-летнего местного жителя.

Выяснилось, что наш герой был под шофе и не смог сдержать эмоций, когда увидел чужую машину у своего дома. В итоге — несколько выстрелов из травматического пистолета. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как уточнили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску, на месте происшествия криминалисты собрали гильзы и сам пистолет, а при обыске у подозреваемого нашли еще и карабин "Сайга МК" с 23 патронами. Оказалось, что он — законный владелец оружия с соответствующей лицензией.

 На незадачливого стрелка возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 Фото пресс-службы ОМВД России по Нефтеюганску

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024