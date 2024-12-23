В Нефтеюганске расстреляли неправильно припаркованный Мерседес

lВ Нефтеюганске вспомнили девяностые: в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, неизвестный расстрелял припаркованный у дома в 6 микрорайоне "Мерседесу". Патрульные задержали 66-летнего местного жителя.

Выяснилось, что наш герой был под шофе и не смог сдержать эмоций, когда увидел чужую машину у своего дома. В итоге — несколько выстрелов из травматического пистолета. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как уточнили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску, на месте происшествия криминалисты собрали гильзы и сам пистолет, а при обыске у подозреваемого нашли еще и карабин "Сайга МК" с 23 патронами. Оказалось, что он — законный владелец оружия с соответствующей лицензией.

На незадачливого стрелка возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ОМВД России по Нефтеюганску