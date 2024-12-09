В Тюменской области за неделю произошел 81 пожар, в них погибли 3 человека

Фото ГУМЧС по ТО

Со 2 по 9 декабря в Тюменской области зарегистрирован 81 техногенный пожар, на них спасено 9 людей,

Без печальной статистики не обошлось - трое жителей региона на пожарах получили травмы, еще трое погибли. Так, накануне днем 38-летняя женщина погибла при пожаре в бане в деревне Петрунькино Нижнетавдинского района, сейчас следователи уточняют причины ее гибели.

Неделей ранее сообщалось, что с 25 ноября по 2 декабря произошло 68 техногенных пожаров, в них травмировались четыре человека.

Пресс-служба ГУ МЧС призывает жителей и гостей Тюменской области соблюдать правила пожарной безопасности и правила поведения на водных объектах, быть бдительными и осторожными.