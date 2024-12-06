Нижневартовский госавтоинспектор пришел на помощь замерзающей землячке

30 ноября на 14 км автодороги "Нижневартовск-Радужный" попала в беду женщина - у ее автомобиля разрядился аккумулятор и спустило колесо.

Она пыталась обойтись собственными силами, но безуспешно. Помощь пришла оо проезжающего по трассе в свой выходной день госавтоинспектора ДПС Нижневартовска капитана полиции Михаила Поняева, он устранил неполадку и запустил двигатель машины.

Она не забыла о помощи и направила в адрес УМВД России по ХМАО – Югре благодарственное письмо, в котором выражает признательность сотруднику дорожно-патрульной службы за проявленный профессионализм и неравнодушное отношение к автомобилистам.