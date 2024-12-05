Разрядившийся телефон спас югорчанина от мошенников

51-летнего жителя Белоярского защитили от мошенников бдительность работников банка и… разрядившийся аккумулятор его телефона.

Как сообщили в ОМВД России по Белоярскому району, мошенники действовали по привычной схеме: сначала позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда. Затем в мессенджере белоярцу позвонила девушка с изображением портала "Госуслуги" на аватаре. Представившись сотрудницей, она задала несколько вопросов о последних звонках и сообщила, что личный кабинет югорчанина пытаются взломать. Для этого необходимо срочно менять пароли и сообщить пришедший код из смс-оповещения.

Следующий звонок поступил от представителя финансовой сферы. Неизвестный сообщил, что данные белоярца скомпрометированы и на его имя пытаются оформить кредит. Югорчанина попросили пройти по отправленной ссылке, после открытия которой экран его телефона погас, и на нем осталась только надпись "Проверка". Звонивший оставался на связи еще два часа, периодически переговариваясь с мужчиной, пока на телефон не разрядился.

Зарядив аппарат, гражданин начал изучать свой телефон и обнаружил, что на его имя оформлен кредит на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Сотрудники банка подтвердили наличие кредитных обязательств, но счет был заблокирован в связи с подозрительной активностью, а деньги сохранены.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).