Под Сургутом у нефтяников украли кабель. Вора уже нашли

В ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение о том, что с месторождения пропал кабель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснили, что неизвестный без особых затруднений пробрался на кустовую площадку и, вооружившись инструментами для резки металла, стащил целых 171 метр кабеля. Ущерб составил 116 тысяч рублей — неплохая сумма для одной "прогулки".

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка вычислили подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Октябрьского района, который, как выяснилось, целенаправленно приехал на месторождение с намерением "пополнить свой бюджет" за счет чужого добра. С помощью инструмента он отрезал кабель и погрузил его в свой автомобиль.

Теперь по этому делу возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Наказание может быть серьезным — до двух лет лишения свободы. И это не первый раз: у нашего героя уже есть "опыт" в имущественных преступлениях и незаконном обороте наркотиков.

Пока ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.