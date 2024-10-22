В Голышмановском округе при пожаре в доме погибли женщина и ее сын

09:55 22 октября 2024
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Скриншот с видео МЧС РФ.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме многодетной семьи в Голышмановском округе, при котором погибли 30-летняя женщина и 13-летний мальчик. 

По данным МЧС РФ, в деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду. В доме проживали 6 человек. Глава семьи смог вывести на улицу 3 детей. Мужчина получил ожоги и госпитализирован. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика. 

Пожар на 56 квадратах потушен,идет разбор завалов. Причина возгорания устанавливается.

Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Голышмановского района Николай Бизин. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности.  При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.  

Теги: погибшие , пожары
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